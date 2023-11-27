В росії ігнорують прохання про обмін від засуджених в Україні росіян: Лубінець розповів детали

Україна готова міняти своїх цивільних, а російську владу її власні громадяни не цікавлять

Російський терористичний режим плювати хотів на своїх громадян, які були засуджені в Україні за вчинення злочинів. Усі звернення таких людей до Москви із проханням про обмін російською владою просто ігноруються.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, є росіянин, який вже п'ять разів звертався до рф із проханням про обмін.

"Засуджений росіянин звернувся до рф, щоб його забрали додому. У черговому відеоролику росіянин, якого засудили за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України), просить російську владу повернути його з України", – розповів омбудсмен.

Лубінець зазначив, що усі п'ять разів російська влада проігнорувала звернення свого громадянина. Водночас Україна готова обмінювати своїх цивільних, які перебувають у заручниках в російських терористів.

"Україна вкотре підтверджує свою готовність розпочати процедуру повернення цивільних громадян!" – повідомив він.

Раніше "Телеграф" вже писав що російський терористичний режим наразі заморозив обміни військовополоненими, хоча їм є кого міняти, та на кого міняти. Причина – росіяни планують використати це, як фактор розхитування українського суспільства.