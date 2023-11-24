Обміни полоненими: в ГУР сказали, скільки українців вдалося витягнути з російського полону

Останнім часом терористи заморозили обміни полоненими, але переговори з цієї теми не припиняються

З 24 лютого 2022 року і станом на сьогодні Україні вдалося повернути додому понад 2,5 тисячі людей, яких утримували у полоні російські терористи. Серед них багато як військових, так і цивільних.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Національного телемарафону. За його словами, за весь період було проведено майже 50 обмінів полоненими.

Але останнім часом росія заморозила процес обмінів, хоча переговори продовжуються і Україна докладає максимум зусиль для повернення своїх людей. Обмінний фонд активно поповнюється полоненими росіянами, яких можна віддати в обмін на громадян України.

"Ми констатуємо факт, що попри публічні заяви, які останнім часом лунали, і Шойгу, і інших посадовців держави-агресора про те, що для них важливо повертати полонених, вони для цього не докладають реальних зусиль. З усім тим, перемовини не припинялися весь цей час. Ми розраховуємо на результат, готуємося до цього відповідно до міжнародного законодавства та активно поповнюємо обмінний фонд", – сказав Юсов.

При цьому Юсов не став виключати ймовірності того, що врешті-решт вдасться обміняти полонених за формулою "всіх на всіх". Та наразі йде робота також над відновленням в першу чергу групових обмінів.

"Але це довга складна робота… Звичайно, це те, що передбачає міжнародне право – повернення усіх захисників додому", – прокоментував він.

При цьому Юсов з міркувань безпеки відмовився назвати кількість громадян України, яка перебуває у полоні в росіян. За його словами, зараз йде робота над реєстрами – туди збираються дані щодо військових та цивільних полонених.

Раніше "Телеграф" вже писав що російський терористичний режим наразі заморозив обміни військовополоненими, хоча їм є кого міняти, та на кого міняти. Причина – росіяни планують використати це, як фактор розхитування українського суспільства.