ЗСУ завдали удару під час наради окупантів: загинули декілька "шишок" (фото)

Серед загиблих є високопосадовці

Сили оборони України продовжують атакувати окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу ціллю стало скупчення росіян.

Як повідомляє Центр національного спротиву, у вівторок, 28 листопада, було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області. Зазначається, що у цей час там проходила нарада окупантів.

Також повідомляється, що ця операція стала можливою завдяки інформації, яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі. За даними Центру національного спротиву, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.

Село Ювілейне на мапі

Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям воїнів було підірвано залізничну колію.