У Мелітополі партизани підірвали штаб окупантів під час засідання офіцерів фсб та росгвардії - ГУР
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Після удару у місті розпочався переполох
Українські сили спротиву продовжують знищувати загарбників на тимчасово окупованих територіях. Цього разу у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів було знищено російських офіцерів.
Як повідомляє Головне управління розвідки Збройних сил України, 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Зазначається, що акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова).
За даними ГУР, у вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб. Атаку на нього здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів фсб та росгвардії.
За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.
Зазначається, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.
У ГУР підкреслили, що після удару у Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час окупанти потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.
Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку відбулося масове знеструмлення. Світло зникло майже у всіх районах міста.