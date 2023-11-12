В Мелитополе партизаны взорвали штаб окупантов во время заседания офицеров фсб и росгвардии — ГУР

После удара в городе начался переполох

Украинские силы сопротивления продолжают уничтожать захватчиков на временно оккупированных территориях. На этот раз в Мелитополе в результате взрыва в штабе окупантов были уничтожены российские офицеры.

Как сообщает Главное управление разведки Вооруженных сил Украины, 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Отмечается, что акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, прошла в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей павла судоплатова).

По данным ГУР, в указанном здании российские захватчики разместили свой штаб. Атаку на него совершили во время заседания оккупантов — офицеров фсб и росгвардии.

За час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу.

Место взрыва на карте

Отмечается, что в результате взрыва в штабе кафиров ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии. Информация о других потерях противника уточняется.

В ГУР подчеркнули, что после удара в Мелитополе начался переполох — на место происшествия с включенными сиренами примчались многие полицаи. Через некоторое время оккупанты потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль.

Напомним, в воскресенье, 12 ноября, во временно оккупированном Донецке произошло массовое обесточивание. Свет исчез почти во всех районах города.