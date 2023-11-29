В Україні створили реєстр педофілів: кому нададуть доступ до даних

Доступ до реєстру буде далеко не у всіх українців

В Україні сформували Єдиний реєстр засуджених за злочини щодо дітей на сексуальному ґрунті. До бази вже внесено дані понад 600 злочинців.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України. Реєстр створено для того, щоб запобігти контактам громадян зі злочинцями.

До Єдиного реєстру педофілів увійшли всі особи, засуджені за відповідними статтями, а також ті, чия судимість вже знята або погашена. В базі є їх ПІБ, дата народження, місце проживання чи перебування, перелік злочинів, за які було засуджено. На додаток до цього реєстр зберігатиме відомості про кримінальне покарання, фактично відбуте чи ще ні, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

"Реєстр, що склався, стане запобіжником повторного скоєння злочинів проти статевої недоторканності дітей", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Доступ до реєстру матимуть не всі українці, а лише певні категорії, прописані у законодавстві:

правоохоронці;

директори шкіл та дитсадків;

керівники державних адміністрацій;

голови органів місцевого самоврядування

"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як наслідок у майбутньому – запобігати злочинностям стосовно малолітніх та неповнолітніх", — кажуть в Офісі Генпрокурора.

На цей час реєстр продовжують наповнювати. Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила рішення про створення Реєстру педофілів у 2019 році. А вже 2021 року його вперше почали тестувати у роботі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Дніпропетровщині чоловік прикинувся лікарем і поглумився над 8-річною дівчинкою. Суд ухвалив вирок педофілу.