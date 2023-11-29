В Украине создали реестр педофилов: кому дадут доступ к данным

Доступ к реестру будет далеко не у всех украинцев

В Украине сформировали Единый реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. В базу уже внесены данные свыше 600 преступников.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины. Реестр создан для того, чтобы предотвратить контакты граждан с преступниками.

В Единый реестр педофилов вошли все лица, осужденные по соответствующим статьям, а также те, чья судимость уже снята или погашена. В базе есть их ФИО, дата рождения, место жительства или пребывания, перечень преступлений, за которые были осуждены. Вдобавок к этому реестр будет хранить ведомости об уголовном наказании, фактически отбытом или еще нет, а также о нарушении правил административного надзора.

"Сложившийся реестр станет предохранителем повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей", — отмечают в Офисе Генпрокурора.

Доступ к реестру будут иметь не все украинцы, а только определенные категории, прописанные в законодательстве:

правоохранители;

директора школ и детсадов;

руководители государственных администраций;

главы органов местного самоуправления.

"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предупреждение преступности по отношению к малолетним и несовершеннолетним", — говорят в Офисе Генпрокурора.

В данный момент реестр продолжают наполнять. Напомним, что Верховная Рада приняла решение о создании Реестра педофилов в 2019 году. А уже в 2021 году его впервые начали тестировать в работе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепропетровской области мужчина прикинулся врачом и надругался над 8-летней девочкой. Суд вынес приговор педофилу.