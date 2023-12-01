"Мільйонам українців потрібна додаткова підтримка": Світовий банк виділяє Україні велику суму

Кошти допоможуть пережити зиму

Світовий банк виділить Україні 1,2 млрд доларів під гарантії уряду Японії. Гроші підуть на підтримку 29 програм соціальної допомоги найбільш вразливому населенню України в рамках проєкту «Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency» (INSPIRE).

Гроші планують направити на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів. Також кошти спрямують на допомогу жертвам катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми, повідомляє прес-служба Світового банку.

"Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у момент найбільшої потреби. Це зміцнить здатність Уряду України надавати соціальну підтримку бідним та вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима та мільйонам українців потрібна додаткова підтримка, щоб сплатити", — зазначив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Варто зазначити, що у червні цього року Світовий банк надав кредит Україні на суму 1,5 мільярда доларів. Кошти також було виділено у рамках фонду ADVANCE Ukraine під гарантії Японії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Конгрес США планує провести голосування щодо об’єднаного пакету фінансування допомоги Україні, допомоги Ізраїлю та зміцнення кордонів США вже 4 грудня. Планується, що на той час буде придбано міжпартійний консенсус з приводу пакету.