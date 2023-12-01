"Миллионам украинцев нужна дополнительная поддержка": Всемирный банк выделяет Украине крупную сумму

Средства помогут пережить зиму

Всемирный банк выделит Украине 1,2 млрд долларов под гарантии правительства Японии. Деньги пойдут на поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимому населению Украины в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience и Efficiency (INSPIRE).

Деньги планируют направить на поддержку сирот, детей, находящихся под опекой, социально не защищенных студентов. Также средства направят на помощь жертвам катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев в момент наибольшей потребности. Это укрепит способность Правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионам украинцев нужна дополнительная поддержка, чтобы оплатить счета и обогреть свои дома", — отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Стоит отметить, что в июне этого года Всемирный банк предоставил кредит Украине на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Средства также были выделены в рамках фонда ADVANCE Ukraine под гарантии Японии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Конгресс США планирует провести голосование по объединенному пакету финансирования помощи Украине, помощи Израиля и укреплению границ США уже 4 декабря. Планируется, что к тому времени будет приобретен межпартийный консенсус относительно пакета.