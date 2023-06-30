Есть три ключевые цели: Всемирный банк выделил Украине большой кредит

Экономика Украины получила поддержку от западных партнеров

Всемирный банк одобрил выделение кредита Украине на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Средства будут выделены в рамках фонда ADVANCE Ukraine под гарантии Японии. Недавно средства Украине также выделили и в МВФ.

Решение 29 июня принял совет директоров Всемирного банка, сообщили в его пресс-службе.

Данные средства выделяют Украине на реализацию проводимых реформ. Ожидается, что эта сума позволит смягчить экономические последствия полномасштабной войны против агрессора.

Всего в банке назвали три цели, на которые пойдут 1,5 миллиарда:

на удовлетворение потребностей бедных граждан и перемещенных лиц, а также на помощь домохозяйствам;

на поддержку реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;

на помощь рынкам лучше функционировать во время и после полномасштабной войны

В банке также заверили, что не изменят свою позицию в вопросе поддержке Киева, чтобы Украина смогла восстановить свою экономику и сделать ее еще более сильной.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в МВФ пообещали выделить Украине "грандиозный" кредит.