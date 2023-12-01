У путіна вирішили розвивати своє "козацтво" в Україні: що відомо

Ворог продовжує нав’язувати свої порядки

Окупанти вважають, що матимуть змогу розвивати російське "козацтво" на території України. Принаймні вони намагаються організувати щось на кшталт "козацьких товариств" на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Про це стало відомо на виїзному засіданні ради при президентові росії у справах козацтва, яке відбулося в Астрахані. Про початок організації товариств заявив помічник путіна дмитро миронов.

"Посилюється взаємодія загальноросійських організацій російського козацтва навколо завдань "спеціальної військової операції". Так, у "спеціальній військовій операції" взяло участь понад 25 тис. козаків з урахуванням ротації, у тому числі 165 отаманів. Розпочато підготовку до організації козацьких товариств у "Донецькій Народній Республіці", в "Луганській Народній Республіці", в Запорізькій та Херсонській областях", — сказав помічник президента росії.

Під час цих зборів миронов пов’язав розвиток козацтва зі "спеціальною військовою операцією". На його думку, саме війна проти України стала "відправною точкою для обновлення". миронов зазначив, що вперше російський президент нагороджує козаків у кремлі. Щоправда, такої "честі" спромоглися лише ті, хто погодився і виконував злочинні накази путіна.

Зазначимо, що в росії навіть створили спеціальну "стратегію" щодо розвитку козацтва ще у 2021 році. Швидше за все, це був один зі способів зібрати армію для нападу на Україну, оскільки однією з цілей цієї програми вказано "участь у вирішенні державних завдань на користь національної безпеки".

Раніше "Телеграф" писав, що окуповані території виснажують бюджет Росії. Проте кремль бачить лише свої загарбницькі амбіції.