Враг продолжает навязывать свои порядки

Оккупанты считают, что смогут развивать российское "казачество" на территории Украины. По крайней мере, они пытаются организовать что-то наподобие "казачьих обществ" на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом стало известно на выездном заседании совета при президенте рф по делам казачества, которое состоялось в Астрахани. О начале организации обществ заявил помощник путина дмитрий миронов.

"Усиливается взаимодействие общероссийских организаций российского казачества вокруг задач "специальной военной операции". Так, в "специальной военной операции" приняло участие более 25 тыс. казаков с учетом ротации, в том числе 165 атаманов. Начата подготовка к организации казачьих обществ в "Донецкой Народной Республике", в "Луганской Народной Республике", в Запорожской и Херсонской областях", ― сказал помощник президента рф.

Во время этого собрания миронов связал развитие казачества со "специальной военной операцией". По его мнению, именно война против Украины стала "отправной точкой для обновления". миронов отметил, что впервые российский президент награждает казаков в кремле. Правда, такой "чести" удосужились лишь те, кто согласился и выполнял преступные приказы путина.

Отметим, что в рф даже создали специальную "стратегию" по развитию казачества еще в 2021 году. Скорее всего, это был один из способов собрать армию для нападения на Украину, так как одной из целей этой программы указано "участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности".

Ранее "Телеграф" писал, что оккупированные территории истощают бюджет рф. Однако кремль видит лишь свои захватнические амбиции.