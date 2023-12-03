У Броварах пройшов "смердючий" мітинг: місцеві перекрили дорогу і поставили на вуха адміністрацію

Привернути увагу влади активістам вдалося

У Броварах (Київська область) місцеві жителі в якості протесту перекрили один з автошляхів. У такий спосіб вони хотіли привернути увагу влади до нагальної проблеми.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Акція проходила на вулиці Москаленка 39. Активісти не пропускали машини асенізації, звинувачуючи їх у тому, що вони зливають нечистоти у колодязь міської каналізації, розташованої за 70 метрів від житлового будинку.

"Люди перекрили дорогу, розмістившись на пішохідному переході, щоб привернути до себе увагу міської влади. А також заявити, що вони проти, щоби зливали нечистоти", — каже автор відео

І це їм вийшло. Судячи з відео, до громадян вийшов представник місцевої ради депутат Борис Дудко, який повідомив, що мер дав доручення "тимчасово припинити зливання нечистот у каналізацію до вирішення питання".

"А ми потім з вами зберемося і вирішимо питання — куди їх подіти. Ми запросимо вас до адміністрації, знайдемо час", — сказав чиновник.

Втім, активістів така відповідь влаштувала не до кінця. Вони вимагали, щоб якихось заходів, нехай навіть і тимчасових, було вжито просто при них.

Пізніше на місце також прибув заступник мера Петро Бабич.

За підсумком колодязь був закритий кришкою люка, а рух автотранспорту відновлено.

"Поки що питання вирішено. Наскільки надовго...", — каже автор відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві студенти НАУ вийшли на протест із вимогою "дистанційки".