В Києві студенти НАУ вийшли на протест з вимогою "дистанційки": керівництво вузу пояснило, в чому причина

Адміністрація університету зазначила, що проблему намагаються розв'язати

У понеділок, 20 листопада, студенти Національного авіаційного університету (НАУ) у Києві влаштували масовий мітинг, вимагаючи розв'язання проблем з опаленням в університетських аудиторіях. За інформацією столичних телеграмканалів, температура в приміщеннях університету нібито коливається від 3 до 5 градусів Цельсія.

Як розповіла "Телеграфу" в.о. проректора з інновацій в НАУ та депутатка Київради Семенова Ксенія, питання намагаються вирішити, але процес ускладнюють борги університету.

— Студенти вимагають переходу на дистанційну форму навчання через відсутність опалення. Але його вмикання вже в процесі, про що ми проінформували студентів. Вони розходяться. Сьомий корпус ми вже увімкнули, ще у половині корпусів опалення сьогодні запрацює. Восьмий, десятий, одинадцятий та дванадцятий корпуси не мають тепла через аварію в Київтеплоенерго. Однак вони її зараз усувають, — каже Ксенія Семенова.

За її словами, опалення мали увімкнути ще у жовтні, але та команда, яка пішла з Національного авіаційного університету, залишила за собою багатомільярдний борг. Новопризначена команда спільно з Міністерством освіти і науки займається пошуком грошей.

— Чомусь гроші на опалення університету нам не виділяють. Причина мені не відома. Форма навчання залишається очна. Саме та форма, на яку вступали студенти. Це технічний університет, тому вчити в онлайні студентів кафедри електроніки я особисто не розумію як. Університет дуже багато втратив за кілька років дистанційної освіти. У нас є випускники, які ніколи фізично не були в університеті, ніколи не торкалися обладнання по якому вони власне мають отримувати диплом. Тому онлайн формат навчання, особливо на технічних дисциплінах, не є ефективним, — зауважує Семенова.

Як зазначає в.о. проректора з інновацій в НАУ, університет буде вимушений перейти в онлайн навчання лише за умов катаклізмів, масових обстрілів та блекаутів. Тоді всі навчальні заклади будуть в однаковому становищі.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив постанову про реорганізацію Національного авіаційного університету. Його поділять на два заклади: Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

В уряді вважають, що це дозволить зробити з новоутворених закладів провідні центри розвитку авіаційної обороноздатності України. Втім у самому НАУ це рішення не підтримують.