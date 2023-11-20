В Киеве студенты НАУ вышли на протест с требованием "дистанционки": руководство вуза объяснило, в чем причина

Администрация университета отметила, что проблему пытаются решить

В понедельник, 20 ноября, студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили массовый митинг, требуя решения проблем с отоплением в университетских аудиториях. По информации столичных телеграмм каналов, температура в помещениях университета якобы колеблется от 3 до 5 градусов Цельсия.

Как рассказала "Телеграфу" в.о. проректора по инновациям в НАУ и депутат Киевсовета Семенова Ксения, вопросы пытаются решить, но процесс усложняют долги университета.

— Студенты требуют перехода на дистанционную форму обучения из-за отсутствия отопления. Но его включение уже в процессе, о чем мы проинформировали студентов. Они расходятся. Седьмой корпус мы уже включили, еще в половине корпуса отопления сегодня заработает. Восьмой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый корпуса не имеют тепла из-за аварии в Киевтеплоэнерго. Однако они проблему сейчас устраняют, – говорит Ксения Семенова.

По ее словам, отопление должны были включить еще в октябре, но та команда, что ушла из Национального авиационного университета, оставила за собой многомиллиардный долг. Новоназначенная команда совместно с Министерством образования и науки занимается поиском денег.

— Почему деньги на отопление университета нам не выделяют? Причина мне неизвестна. Форма обучения остается очная. Именно та форма, на которую поступали студенты. Это технический университет, поэтому учить в онлайне студентов кафедры электроники я лично не понимаю как. Университет очень многое потерял за несколько лет дистанционного образования. У нас есть выпускники, которые никогда физически не были в университете, никогда не касались оборудования, по которому они должны получать диплом. Поэтому онлайн формат обучения, особенно на технических дисциплинах, не эффективен, — отмечает Семенова.

Как отмечает в.о. проректора по инновациям в НАУ, университет будет вынужден перейти в онлайн обучение только при катаклизмах, массовых обстрелах и блекаутах. Тогда все учебные заведения будут в одинаковом положении.

Напомним, в октябре Кабмин принял постановление о реорганизации Национального авиационного университета. Его разделят на два заведения: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

В правительстве считают, что это позволит сделать из вновь созданных заведений ведущие центры развития авиационной обороноспособности Украины. Впрочем, в самом НАУ это решение не поддерживают.