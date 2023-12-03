В Броварах прошел "вонючий" митинг: местные перекрыли дорогу и поставили на уши администрацию

Привлечь внимание властей у активистов получилось

В Броварах (Киевская область) местные жители в качестве протеста перекрыли одну из автодорог. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к насущной проблеме.

Об этом сообщают местные СМИ. Сообщается, что акция проходила на улице Москаленко 39. Активисты не пропускали машины ассенизации, обвиняя их в том, что они сливают нечистоты в колодец городской канализации, расположенной в 70 метров от жилого дома.

"Люди перекрыли дорогу, разместившись на пешеходном переходе, чтобы привлечь к себе внимание городской власти. А также заявить, что они против, чтобы сливали нечистоты", — говорит автор видео

И это у них получилось. Судя по видео, к гражданам вышел представитель местной совета депутат Борис Дудко, который сообщил, что мэр дал поручение "временно прекратить слив нечистот в канализацию до решения вопроса".

"А мы потом с вами соберемся и решим вопрос — куда их девать. Мы пригласим вас в администрацию, найдем время", — сказал чиновник.

Впрочем, активистов такой ответ устроил не до конца. Они потребовали, чтобы какие-то меры, пускай даже и временные, были приняты прямо при них.

Позже на место также прибыл и заместитель мэра Петр Бабич.

По итогу колодец был закрыт крышкой люка, а движение автотранспорта возобновлено.

"Пока вопрос решен. Насколько надолго…", — говорит автор видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве студенты НАУ вышли на протест с требованием "дистанционки".