Чому Україні немає сенсу заморожувати війну: аналітик назвав дві причини

У суспільстві все частіше з’являються тези про заморожування військового конфлікту

Завершення війни між Україною та росією можливе шляхом заморожування конфлікту та проведення мирних переговорів між країнами. Принаймні такі тези все частіше з’являються у медіапросторі.

Згідно з одним зі сценаріїв, сторони припинять вогонь і залишать за собою території, які контролювали до перемир’я. Однак Україну такий варіант не влаштовує, пише "Телеграф" із посиланням на аналітика Дмитра Снєгирьова.

Коли в Україні закінчиться війна

Чи вигідне Україні перемир’я

Дмитро Снєгирьов вважає, що з погляду стратегії це безглуздо. Такий сценарій може бути вигідним лише ворогові, який розширить свої території.

"Сьогодні росіяни стягують на лінію бойового зіткнення найбільш підготовлені, кваліфіковані боєздатні у силовому та моральному сенсі військові частини. Це бригади морської піхоти, спецпризначення, дивізії повітряного десанту. Водночас окупанти розуміють, що вони обмежені у часі для підготовки підрозділів, якими можна замінити вже воюючі. Перерва у бойових діях дасть ворогу змогу збільшити кількість і підвищити боєздатність особового складу, а також освоїти 11 трлн рублів, виділених на переоснащення російського ВПК у 2024 році", ― упевнений Снєгирьов.

Щодо України, то вона втрачає свої території, а також ризикує залишитися без підтримки західних партнерів. Тобто, поки росія нарощуватиме свій потенціал, ми його навпаки втратимо. Снєгирьов упевнений, що Україні в такому разі залишиться лише сподіватися на гарантії безпеки від НАТО.

Наскільки це влаштує росію

Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія забажає більшого. Наприклад, захопити всю територію Донбасу, Запорізьку та Харківську область, Херсон та правобережжя Херсонщини. Тому поки що ворог не поспішає домовлятися про переговори. Вони хочуть найближчим часом окупувати усю територію Донецької області.

"З огляду на наведені аргументи стає зрозуміло, що просувати сценарії "завершення війни" шляхом заморожування бойових дій можуть тільки самі росіяни або їх прихильники в Європі", ― сказав аналітик.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа" : Заморожування війни та вступ України до НАТО: реальність чи мильна бульбашка

Раніше "Телеграф" публікував інфографіку, як Україна звільняла свої території у 2022-2023 роках.