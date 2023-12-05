Оголошено результати Диктанту національної єдності: вони спантеличують
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Загалом на перевірку Українському Радіо направили близько 20 тисяч листів із диктантами
В Україні оголосили результати радіодиктанту національної єдності. На жаль, лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки.
Про це повідомляє Українське Радіо. Цими двома знавцями стали:
- Галина Шура — вчителька української мови та літератури з Волинської області;
- Христина Гоянюк — львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту.
Подарунок також отримають 5 осіб, які написали радіодиктант з однією помилкою:
- Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);
- Євгенія Антонюк;
- Вікторія Норичка;
- Іванна Рубан;
- Юлія Шевченко.
Варто зазначити, що всього на перевірку Українському Радіо надіслали близько 20 тис. листів із диктантами, з яких 3 тис. – паперові листи. Загалом на перевірку надійшли листи з 39 країн, а один із листів навіть був із Москви.
Найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.
Для довідки: Радіодиктант – це акція національного єднання українців. Флешмоб пошани нашої культури, де кожен українець має можливість стати частиною спільної дії, в якому б куточку світу він не знаходився.
Ідея такого диктанту з’явилася ще 2000 року. Її втілила в життя команда українського радіо з метою об’єднати українців. На сьогодні завдяки радіаційній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту є можливість приєднатися з будь-якого куточка світу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є найпоширеніші лексичні помилки в українській мові.