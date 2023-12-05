Оголошено результати Диктанту національної єдності: вони спантеличують

Загалом на перевірку Українському Радіо направили близько 20 тисяч листів із диктантами

В Україні оголосили результати радіодиктанту національної єдності. На жаль, лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки.

Про це повідомляє Українське Радіо. Цими двома знавцями стали:

Галина Шура — вчителька української мови та літератури з Волинської області;

Христина Гоянюк — львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту.

Подарунок також отримають 5 осіб, які написали радіодиктант з однією помилкою:

Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);

такою була назва електронної пошти); Євгенія Антонюк;

Вікторія Норичка;

Іванна Рубан;

Юлія Шевченко.

Варто зазначити, що всього на перевірку Українському Радіо надіслали близько 20 тис. листів із диктантами, з яких 3 тис. – паперові листи. Загалом на перевірку надійшли листи з 39 країн, а один із листів навіть був із Москви.

Найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.

Для довідки: Радіодиктант – це акція національного єднання українців. Флешмоб пошани нашої культури, де кожен українець має можливість стати частиною спільної дії, в якому б куточку світу він не знаходився.

Ідея такого диктанту з’явилася ще 2000 року. Її втілила в життя команда українського радіо з метою об’єднати українців. На сьогодні завдяки радіаційній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту є можливість приєднатися з будь-якого куточка світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є найпоширеніші лексичні помилки в українській мові.