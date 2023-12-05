Объявлены результаты Диктанта национального единства: они озадачивают

Всего на проверку Украинскому Радио направили около 20 тысяч писем с диктантами

В Украине огласили результаты радиодиктанта национального единства. К сожалению, только двум участникам удалось написать его без всякой ошибки.

Об этом сообщает Украинское Радио. Этими двумя знатоками стали:

Галина Шура – ​​учительница украинского языка и литературы из Волынской области;

Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница радиодиктанта.

Приз также получат 5 человек, написавших радиодиктант с одной ошибкой:

Олеся Жу (Olesia Zhu таким было название электронной почты);

Евгения Антонюк;

Виктория Норичко;

Иванна Рубан;

Юлия Шевченко.

Стоит отметить, что всего на проверку Украинскому Радио направили около 20 тыс. писем с диктантами, из которых 3 тыс. – бумажные письма. В общей сложности на проверку поступили письма из 39 стран, а одно из писем даже было из Москвы.

Самой распространенной ошибкой в 2023 году стало употребление комы вместо двоеточия на грани частей бессоюзного предложения.

Для справки: Радиодиктант — это акция национального единения украинцев. Флешмоб уважения нашей культуры, где у каждого украинца есть возможность стать частью общего действия, в каком бы уголке мира он не находился.

Идея такого диктанта появилась еще в 2000 году. Ее воплотила в жизнь команда Украинского радио с целью объединить украинцев. На сегодняшний день благодаря радиационной трансляции и интернет-доступа к радиодиктанту есть возможность присоединиться из любого уголка мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть самые распространенные лексические ошибки в украинском языке.