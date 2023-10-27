Впервые в новую дату: 27 октября Украина пишет радиодиктант национального единства (трансляция)

Траснлировать радиодиктант будут на нескольких ресурсах

В Украине 27 октября празднуют День украинской письменности и языка, и в честь этого события проводится Радиодиктант национального единства 2023 года. Обычно диктант проводили ежегодно 9 ноября, но в связи с переносом праздника его проведут сегодня.

Принять участие может каждый желающий, присоединившись к прямой трансляции, которая будет проходить на YouTube-канале Украинского Радио. Об этом пишет Суспільне.

Что такое радиодиктант национального единства

Радиодиктант — это акция национального единения украинцев. Флешмоб уважения нашей культуры, где у каждого украинца есть возможность стать частью общего действия, в каком бы уголке мира он не находился.

Идея такого диктанта появилась еще в 2000 году. Ее воплотила в жизнь команда Украинского радио с целью объединить украинцев. На сегодняшний день благодаря радиационной трансляции и интернет-доступа к радиодиктанту есть возможность присоединиться из любого уголка мира.

Когда и во сколько проведут радиодиктант

В пятницу, 27 октября. Начало трансляции в 11:00.

Где можно посмотреть

Транслируют Радиодиктант на следующих ресурсах:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспільне Культура, а также на сайте Суспільне Культура;

на Facebook-страницах Суспільного.

Кто пишет и кто читает текст радиодиктанта

Текст "Дороги Украины" написала писательница и лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко.

Читать диктант в этот раз будет актер театра и кино Алексей Гнатковский.

Когда можно узнать результат

Текст радиодиктанта будет обнародован после того, как участники пришлют свои результаты. Их можно отправить по почте или же на e-mail:

бумажные листы принимают по адресу Киев, 01001, ул. Крещатик, 26 (важно, чтобы гриф "дать отправку" был не позднее 29 октября);

или же вы можете сфотографировать или отсканировать текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его на [email protected]; письма принимаются до 11.00 30 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть самые распространенные лексические ошибки в украинском языке.