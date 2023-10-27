Вперше у нову дату: 27 жовтня Україна пише радіодиктант національної єдності (трансляція)

Транслюватимуть радіодиктант на кількох ресурсах

В Україні 27 жовтня святкують День української писемності та мови, і на честь цієї події проводиться Радіодиктант національної єдності 2023 року. Зазвичай диктант проводили щорічно 9 листопада, але через перенесення свята його проведуть сьогодні.

Взяти участь може кожен охочий, приєднавшись до прямої трансляції, яка проходитиме на YouTube-каналі Українського Радіо. Про це пише Суспільне.

Що таке радіодиктант національної єдності

Радіодиктант – це акція національного єднання українців. Флешмоб пошани нашої культури, де кожен українець має можливість стати частиною спільної дії, в якому б куточку світу він не знаходився.

Ідея такого диктанту з’явилася ще 2000 року. Її втілила в життя команда українського радіо з метою об’єднати українців. На сьогодні завдяки радіаційній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту є можливість приєднатися з будь-якого куточка світу.

Коли та о котрій годині проведуть радіодиктант

У п’ятницю, 27 жовтня. Початок трансляції об 11:00.

Де можна подивитися

Транслюють Радіодиктант на наступних ресурсах:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура, а також на сайті Суспільне Культура;

на Facebook-сторінках Суспільного.

Хто пише і хто читає текст радіодиктанту

Текст "Дороги України" написала письменниця та лауреат Шевченківської премії Катерина Калітко.

Читати диктант цього разу буде актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Коли можна дізнатися результат

Текст радіодиктанту буде оприлюднено після того, як учасники надішлють свої результати. Їх можна відправити поштою або на e-mail:

паперові листи приймають за адресою: Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26 (важливо щоб гриф "дати відправки" був не пізніше 29 жовтня);

або ж ви можете сфотографувати або відсканувати текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його на [email protected]; листи приймаються до 11:00 30 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є найпоширеніші лексичні помилки в українській мові.