Воюватимуть з НАТО? Захарова вибухнула новими погрозами через передачу F-16 Україні

НАТО, за словами Захарової, вже воює з Росією

Представник МЗС РФ Марія Захарова вибухнула погрозами на адресу України та Заходу через передачу F-16 до ЗСУ. За її словами, ризики протистояння Росії та НАТО "зростають".

Про це вона сказала під час свого брифінгу. Захарова зазначила, що винищувачі F-16 для Росії будуть "законною ціллю".

"Було поставлено багато питань про передачу Україні винищувачів F-16. Хотіла сказати, що держави-члени НАТО продовжують інтенсивно озброювати Україну і на черзі постачання до ЗСУ тактичних винищувачів. Про них говорять уже давно, створили цілу коаліцію країн, які передаватимуть літаки Києву і з огляду на те, що значну частину аеродромної інфраструктури України "зруйновано", не виключено, що базуватися ці американські винищувачі будуть за межами країни — у Польщі, Словаччині, Румунії. Таким чином Північноатлантичний альянс все глибше в'язне в "українському конфлікті" (незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну — Ред.), а насправді як ми розуміємо, веде гібридну війну проти нашої країни", — сказала вона.

Нагадаємо, що до цього Захарова також єхидно прокоментувала заяву Пісторіуса про те, що Україна та Німеччина не союзники.