У Росії побачили черговий привід підколоти Україну та Захід

У Німеччині, коментуючи повільні постачання допомоги до ЗСУ, заявили, що не є союзниками України. На це вже єхидно відреагували у Росії.

Як заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю ZDF Today, Німеччина зараз робить все, що може. Але він нагадав, що його країна не перебуває ні в якому Альянсі з Україною.

"Ми робимо те, що можемо. Те саме стосується майже всіх інших союзників і партнерів. По-перше, ми не союзник України. Ми не перебуваємо в одному Альянсі", — заявив Пісторіус.

Також він зазначив, що "це не той випадок, коли ми лише постачаємо і нічого нового для російських збройних сил із Росії не приходить". Незважаючи на санкції, Росія продовжує виробляти, "нехай і не найсучасніший матеріал".

Хід війни також важко передбачити. Тому, додає він, важливо і необхідно, перш за все, зосередитися на стійкості постачання незалежно від можливих проблем.

При цьому Пісторіус визнає, що "В даний час у нас є проблема, що полягає в тому, що військова промисловість не може забезпечити постачання у певних областях так швидко, як це необхідно". Це стосується не лише боєприпасів, а й систем ППО. Але оборонна промисловість збільшує потужності "там, де може".

За словами міністра, потрібен час, щоб організувати завод та створити відповідні запаси боєприпасів та вибухових речовин, щоб потім можна було виробляти швидко та оперативно.

За приклад, він наводить виробництво танкових боєприпасів "Гепард", яке Німеччині довелося відновлювати. Це сталося, але й зайняло шість місяців. "Це означає, що ми говоримо про тимчасові процеси, які можна прискорити, але не можна повністю усунути".

З приводу мети ЄС поставити до весни мільйон пострілів артилерійських боєприпасів Пісторіус сказав:

"Я дуже рано попередив про цю цифру, бо бачив, що цієї цифри, ймовірно, не буде досягнуто".

Також міністр оборони обіцяє покращення: "Можна припустити, що в найближчі кілька місяців справи підуть краще". Лише Німеччина поставить майже 200 000 боєприпасів. "Але все вимагає часу, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів".

Варто зазначити, що слова Пісторіуса вже відреагували у Росії. Так, наприклад, представник МЗС РФ Марія Захарова, яка регулярно збуджується з приводу різних заяв про Україну, заявила, що Пісторіус "перевзувся".

"Боря розпакував подаровані на минуле Різдво новенькі лофери і перевзувся", — сказала вона, ймовірно, маючи на увазі слова міністра оборони про союзництво та боєприпаси, які Україні не змогли передати.

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