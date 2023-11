Далеко не всі оцінили чергові потуги захарової

В росії знатно збудилися через статтю глави євродипломатії Жозепа Борреля "In the eye of the hurricane" ("У центрі бурі"), в якій, зокрема, йдеться про Україну. Там, раптово, побачили в його словах подібність до еротики.

Таку фантазію висловила офіційний представник МЗС рф марія захарова. Та, мабуть, надивившись іспанської еротики з однойменною назвою "In the eye of the hurricane", згадала її і припустила, що Боррель нібито надихався цим витвором. Аргументувала своє припущення захарова тим, що стаття та фільм мають однакові назви, а також тим, що фільм було знято на батьківщині Борреля, коли йому було 24 роки.

"Розумію, що дивився. Не розумію, чому так запало. За сюжетом кіно молода і багата жінка Руфь вирішує розлучитися з дбайливим чоловіком Мішелем, бо захопилася еротоманом Полем. Після цього Руфь хочуть убити і періодично ґвалтують. Здавалося б, до чого тут Україна?…" — пише вона і бажає своїм читачам приємного перегляду/читання.

До речі, не всі оцінили чергові потуги захарової вколоти Захід.

Для довідки: у статті Борреля він торкався ситуації у Газі та Україні. На його думку, ці два конфлікти дуже різні, але також і близькі.

"Нам необхідно зайняти принципову позицію щодо Гази і стати набагато більш лояльними у світі на Сході і в той же час залишатися єдиними в підтримці України "стільки, скільки потрібно", — говорив він.

