Далеко не все оценили очередные потуги захаровой

В россии знатно возбудились из-за статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "In the eye of the hurricane" ("В центре бури"), в которой, в частности, говорится об Украине. Там, внезапно, увидели в его словах сходство с эротикой.

Такую фантазию высказала официальный представитель МИД рф Мария Захарова. Та, по всей видимости, насмотревшись испанской эротики с одноимённым названием "In the eye of the hurricane", вспомнила её и предположила, что Боррель якобы вдохновлялся этим произведением. Аргументировала свое предположение захарова тем, что статья и фильм имеют одинаковые названия, а также тем, что фильм был снят на родине Борреля, когда ему было 24 года.

"Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, причём здесь Украина?..", — пишет она и желает своим читателям приятного просмотра/чтения.

К слову, далеко не все оценили очередные потуги захаровой уколоть Запад.

Для справки: в статье Борреля затрагивалась ситуация в Газе и Украине. По его мнению эти два конфликта очень разные, но также и близкие.

"Нам необходимо занять принципиальную позицию по вопросу Газы и стать гораздо более лояльными в мире на Востоке и в то же время оставаться едиными в поддержке Украины "столько, сколько потребуется",- говорил он.

