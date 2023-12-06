Будут воевать с НАТО? Захарова разразилась новыми угрозами из-за передачи F-16 Украине

НАТО, по словам Захаровой, уже воюет с Россией

Представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась угрозами в адрес Украины и Запада из-за передачи F-16 в ВСУ. По её словам, риски противостояния России и НАТО "возрастают".

Об этом она сказала во время своего брифинга. Захарова отметила, что истребители F-16 для России будут "законной целью".

"Было задано много вопросов о передаче Украине истребителей F-16. Хотела сказать, что государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину и на очереди поставки в ВСУ тактических истребителей. О них говорят уже давно, создали целую коалицию стран, которые будут передавать самолеты Киеву и обучать пилотов. И с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины "разрушена", не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны — в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом Североатлантический альянс все глубже увязает в "украинском конфликте" (незаконном и неспровоцированном вторжении России в Украину — Ред.), а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны", — сказала она.

Напомним, что до этого Захарова также ехидно прокомментировала заявление Писториуса о том, что Украине и Германия не союзники.