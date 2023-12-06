Писториус заявил, что Германия Украине не союзник: из России уже доносятся насмешки

В России увидели очередной повод подколоть Украину и Запад

В Германии, комментируя медленные поставки помощи в ВСУ, заявили, что не являются союзниками Украины. На это уже ехидно отреагировали в россии.

Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF Today, Германия сейчас делает все, что может. Но, он напомнил, что его страна не состоит ни в каком Альянсе с Украиной.

"Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам. Во-первых, мы не союзник Украины. Мы не состоим в одном Альянсе", — заявил Писториус.

Также он отметил, что "это не тот случай, когда мы только поставляем и ничего нового для российских вооруженных сил из России не приходит". Несмотря на санкции, Россия продолжает производить, "пусть и не самый современный материал".

Ход войны также трудно предсказать. Поэтому, добавляет он, важно и необходимо, прежде всего, сосредоточиться на устойчивости поставок, вне зависимости от возможных проблем.

При этом Писториус признает, что "В настоящее время у нас есть проблема, заключающаяся в том, что военная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо". Это касается не только боеприпасов, но и систем ПВО. Но оборонная промышленность наращивает мощности "там, где может".

По словам министра, нужно время, чтобы организовать завод и создать соответствующие запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы потом можно было производить быстро и оперативно.

В качестве примера он приводит производство танковых боеприпасов "Гепард", которое Германии пришлось возобновлять. Это произошло, но и заняло шесть месяцев. "Это означает, что мы говорим о временных процессах, которые можно ускорить, но нельзя полностью устранить".

По поводу цели ЕС поставить к весне миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов Писториус сказал следующее:

"Я очень рано предупредил об этой цифре, потому что видел, что эта цифра, вероятно, не будет достигнута".

Также министр обороны обещает улучшение: "Можно предположить, что в ближайшие несколько месяцев дела пойдут лучше". Только Германия поставит почти 200 000 боеприпасов. "Но все требует времени, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов".

Стоит отметить, что на слова Писториуса уже отреагировали в России. Так, например, представитель МИД РФ Мария Захарова, которая регулярно возбуждается по поводу различных заявлений об Украине, заявила, что Писториус "переобулся".

"Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся", — сказала она, вероятно, имея в виду слова министра обороны о союзничестве и боеприпасах, которые Украине не смогли передать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в кремле ответили на заявление Зеленского о возможности ликвидации путина.