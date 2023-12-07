"Не думала, що це побачать": Телеведуча BBC знатно осоромилася в прямому ефірі (відео)

Деякі сприйняли вчинок ведучої дуже негативно

Ведуча відомого британського телеканалу осоромилася прямо під час прямого ефіру. За це їй довелося публічно перепрошувати.

Йдеться про ведучу випуску новин на телеканалі BBC Меріам Моширі. Вона на початку ефіру показала середній палець на камеру, ймовірно, тому що не знала про трансляцію.

На опублікованих кадрах можна побачити, як жінка корчить гримасу та показує середній палець своїм колегам, але не встигає розрахувати час до початку ефіру, поки триває перебивка. Коли камера вмикається, телеведуча миттєво робить серйозне обличчя і починає читати текст із суфлера.

За лічені години відео стало вірусним і створило величезний резонанс у мережі. Багато коментаторів з гумором сприйняли помилку ведучої, але деякі звинуватили телеведучу, яка, до речі, є матір’ю трьох дітей, у непрофесіоналізмі та недбалому ставленні до своїх прямих обов’язків.

Пізніше Меріам розповіла про цей інцидент на сторінці Х. Вона вибачилася і пояснила, що жартома рахвала на пальцях секунди до початку включення — від 10 до 0.

"Коли дійшла до 1, то жартома перевернула середній палець, не підозрюючи, що це потрапить в ефір", — каже вона.

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