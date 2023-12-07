"Не думала, что это увидят": Телеведущая BBC знатно оконфузилась в прямом эфире (видео)

Некоторые восприняли поступок ведущей весьма негативно

Ведущая известного британского телеканала оконфузилась прямо во время прямого эфира. За это ей пришлось публично извиняться.

Речь идет о ведущей выпуска новостей на телеканале BBC Мериам Мошири. Она в самом начале эфира показала средний палец на камеру, вероятно, потому что не знала о трансляции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина корчит гримасу и показывает средний палец своим коллегам, но не успевает рассчитать время до начала эфира, пока идет перебивка. Когда камера включается, телеведущая мгновенно делает серьезное выражение лица и начинает читать текст с суфлера.

За считанные часы видео стало вирусным и создало огромный резонанс в сети. Многие комментаторы с юмором восприняли оплошность ведущей, но некоторые обвинили телеведущую, которая, к слову, является матерью троих детей, в непрофессионализме и халатном отношении к своим прямым обязанностям.

Позже Мериам рассказала об этом инциденте на странице в Х. Она извинилась и объяснила, что в шутку считала на пальцах секунды до начала включения — от 10 до 0.

"Когда дошла до 1, то в шутку перевернула средний палец, не подозревая, что это попадет в эфир", — говорит она.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время жеребьевки Евро-2024 произошел пикантный конфуз.