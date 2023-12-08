Мати вижила, діти загинули: на Житомирщині сталася трагедія

Співробітники ДСНС боролися з вогнем півтори години

Вдень у п’ятницю, 8 грудня 2023 року, в одному з будинків села Вербівка Коростенського району спалахнула пожежа. Вона забрала життя трьох маленьких дітей, молодшій дитині було лише 2 роки, а старшій — 5.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вогонь уже охопив житловий будинок, коли рятувальники прибули на місце події. Їм допомагали впоратися з полум’ям пожежники місцевої пожежної охорони із сусідніх сіл.

Рятувальники отримали сигнал про пожежу о 13.32. Вони оперативно прибули на місце події. Пожежа була локалізована о 14:04, а ліквідувати її змогли лише о 15:00.

"На жаль, врятувати життя трьох дітей від 2 до 5 років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Вогонь знищив дах та перекриття будинку. Рятувальники також назвали попередню причину займання.

Рятувальники гасили будинок півтори години

"Попередня причина трагедії — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення", — написано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав ще про одну трагедію, яка сталася на Київщині. Через порушення правил експлуатації пічного опалення чадним газом задихнулися чоловік із маленьким сином.