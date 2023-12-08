Мать выжила, дети погибли: на Житомирщине произошла трагедия

Сотрудники ДСНС боролись с огнем полтора часа

Днем в пятницу, 8 декабря 2023 года, в одном из домов села Вербовка Коростенского района вспыхнул пожар. Он унес жизни трех маленьких детей, младшему из которых было всего 2 года, а старшему — 5.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь уже охватил жилой дом, когда спасатели прибыли на место происшествия. Им помогали справиться с пламенем пожарные местной пожарной охраны из соседних сел.

Спасатели получили сигнал о пожаре в 13:32. Они оперативно прибыли на место происшествия. Пожар был локализован в 14:04, а ликвидировать его смогли лишь в 15:00.

"К сожалению, спасти жизнь троих детей от 2 до 5 лет не удалось. Мама малышей, 1986 года рождения, получила ожоги", — говорится в сообщении ГСЧС.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома. Спасатели также назвали предварительную причину возгорания.

Спасатели тушили дом полтора часа

"Предварительная причина трагедии — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", — написано в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал еще об одной трагедии, которая случилась в Киевской области. Из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления угарным газом задохнулись мужчина с маленьким сыном.