На Киевщине в доме обнаружили тела отца и его маленького сына: причина оказалась банальной

По данному делу проводится расследование

Смертельный инцидент произошел в Киевской области на днях. На месте происшествия работали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели.

Точные причины трагедии предстоит установить компетентным органам. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Известно, что трагедия произошла на территории села Гоголев, что в Киевской области. Здесь в одном из частных домов вся семья отравилась угарным газом.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть мужчины и его 4-летнего сына. К сожалению, помочь им уже не представлялось возможным.

Мать погибшего ребенка была экстренно госпитализирована с диагнозом "острое отравление угарным газом".

Именно здесь произошла трагедия

На данный момент женщина находится в реанимационном отделении. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Стоит отметить, что, по предварительным данным, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печного отопления.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве в популярном парке отдыха вспыхнул масштабный пожар. Масштабный пожар удалось локализовать и затем ликвидировать. На это у спасателей ушло более часа. К счастью, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.