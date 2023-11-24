На Киевщине в доме обнаружили тела отца и его маленького сына: причина оказалась банальной
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По данному делу проводится расследование
Смертельный инцидент произошел в Киевской области на днях. На месте происшествия работали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели.
Точные причины трагедии предстоит установить компетентным органам. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.
Известно, что трагедия произошла на территории села Гоголев, что в Киевской области. Здесь в одном из частных домов вся семья отравилась угарным газом.
Прибывшие на вызов медики констатировали смерть мужчины и его 4-летнего сына. К сожалению, помочь им уже не представлялось возможным.
Мать погибшего ребенка была экстренно госпитализирована с диагнозом "острое отравление угарным газом".
На данный момент женщина находится в реанимационном отделении. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
Стоит отметить, что, по предварительным данным, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печного отопления.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве в популярном парке отдыха вспыхнул масштабный пожар. Масштабный пожар удалось локализовать и затем ликвидировать. На это у спасателей ушло более часа. К счастью, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.