На Київщині в будинку знайшли тіла батька та його маленького сина: причина виявилася банальною

По цій справі проводиться розслідування

Смертельний інцидент стався на Київщині днями. На місці події працювали правоохоронці, медики швидкої допомоги та рятувальники.

Точні причини трагедії належить встановити компетентним органам. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини.

Відомо, що трагедія сталася на території села Гоголів, що на Київщині. Тут у одному з приватних будинків вся родина отруїлася чадним газом.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка та його 4-річного сина. На жаль, допомогти їм вже не було можливим.

Мати загиблої дитини була екстрено госпіталізована до медзакладу з діагнозом "гостре отруєння чадним газом".

Саме тут сталася трагедія

На даний момент жінка перебуває у реанімаційному відділенні. Медики оцінюють її стан як стабільно тяжкий.

Варто зазначити, що, за попередніми даними, трагедія сталася через неправильну експлуатацію пічного опалення.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві в популярному парку відпочинку спалахнула масштабна пожежа. Масштабну пожежу вдалося локалізувати, а потім ліквідувати. На це у рятувальників пішло понад годину. На щастя, ніхто не постраждав.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.