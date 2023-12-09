"Якщо світ втомиться, він залишить нас помирати": Олена Зеленська потужно закликала Захід не припиняти допомогу

За її словами, українцям боляче бачити ознаки згасання підтримки

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що Україні загрожує смертельна небезпека, якщо Захід припинить фінансову допомогу. За її словами, у цьому випадку українців "залишать помирати".

Про це Зеленська сказала в інтерв’ю ВВС. Воно відбулося наступного дня після того, як сенатори-республіканці у США заблокували ключовий законопроєкт з допомоги Україні.

"Нам дуже потрібна допомога. Говорячи простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, бо якщо ми втомимося, ми помремо. А якщо світ втомиться, він просто залишить нас вмирати", — зазначила перша леді.

Вона додала, що українцям дуже боляче бачити ознаки того, що бажання Заходу допомогти Україні може згаснути. Дружина президента наголосила, що для нашої країни продовження допомоги – питання життя.

"Для нас це питання життя. Тому боляче це бачити", — сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки не дав достатньо голосів для винесення на голосування законопроєкту з додаткового фінансування військової допомоги Україні. Таким чином, документ заблоковано для голосування та не прийнято. Він передбачав виділення Україні 61 млрд доларів США як військова допомога.

Наступного дня стало відомо, що президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантами, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні. У сторін є час до 14 грудня, коли Палата представників та Сенат завершать роботу у 2023 році.

Як повідомляв "Телеграф", координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо США припинять підтримку України та Росія прийде на кордони НАТО, доведеться почати діяти відповідно до п’ятої статті Альянсу і платити кров’ю американців. Президент Росії Володимир Путін розраховує, що Вашингтон припинить підтримку Києва, це було б для нього великим подарунком.