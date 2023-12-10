Символ миру та надії: у Софії Київський зустріли Віфлеємський вогонь (репортаж "Телеграфа")

Далі він поїде Україною

У неділю, 10 грудня, у Софію Київську доставили Віфлеємський вогонь миру, який прибув з Батьківщини Ісуса Христа. На Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася урочиста передача Віфлеємського вогню представникам залізниці.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу", який побував на урочистій церемонії зустрічі вогню. Про доставку Віфлеємського вогню в Україну подбали представники української скаутської організації "Пласт".

Цьогоріч вогонь миру отримають військові, волонтери та громадські організації. Його у ніч проти 11 грудня 14 нічних поїздів, розпочавши свою маршрутну подорож, доставлять на 24 вокзали країни. До цього переліку входять такі важливі пункти, як вокзали міст на Донеччині — Краматорськ, Покровськ та Ізюм.

Зауважимо, що Віфлеємський вогонь миру — це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва. Основна мета — поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи й підтримки. В Україні ця традиція існує з 1988 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на Софіївській площі Києва відбулось урочисте відкриття різдвяної ялинки.