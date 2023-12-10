Символ мира и надежды: в Софии Киевский встретили Вифлеемский огонь (репортаж "Телеграфа")

Дальше он поедет по Украине

В воскресенье, 10 декабря, в Софию Киевскую доставили Вифлеемский огонь мира, прибывшего из Родины Иисуса Христа. На Центральном железнодорожном вокзале Киева прошла торжественная передача Вифлеемского огня представителям железной дороги.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", побывавший на торжественной церемонии встречи огня. О доставке Вифлеемского огня в Украину позаботились представители украинской скаутской организации "Пласт".

В этом году огонь мира получат военные, волонтеры и общественные организации. Его в ночь на 11 декабря 14 ночных поездов, начав свое маршрутное путешествие, доставят на 24 вокзала страны. В этот список входят такие важные пункты, как вокзалы городов в Донецкой области — Краматорск, Покровск и Изюм.

Отметим, что Вифлеемский огонь мира — это международное скаутское мероприятие, которое проходит ежегодно в канун Рождества. Основная цель — распространить символический огонь с места рождения Иисуса Христа ко всем нуждающимся. Огонь есть символ доброго дела и поддержки. В Украине эта традиция существует с 1988 года.

Ранее "Телеграф" писал, что на Софиевской площади Киева состоялось торжественное открытие рождественской елки.