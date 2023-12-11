ISW: ЗСУ мають успіхи на Авдіївському, Куп'янському та Херсонському напрямках (мапа)

Російські терористи зазнають великих втрат через тактику масованих піхотних атак на укріплені позиції ЗСУ

Збройні сили України протягом 10 грудня мали успіх на Куп'янському напрямку, де вдалося відбити у російських терористів низку втрачених раніше позицій. Також ЗСУ досягли успіхів на Херсонському напрямку, що змушені були підтвердити навіть російські пропагандисти, та відбили біля Авдіївки деякі позиції.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 грудня. Відзначається, що росіяни натомість мали успіхи біля Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки.

За даними аналітиків, на Куп'янському напрямку українські війська мали успіх в районі Серебрянського лісництва, за яке точаться запеклі бої. Водночас усі спроби росіян просунутися на деяких ділянках фронту біля Куп'янська зазнали невдачі, а жодна заява російських пропагандистів щодо успіхів російських військ не була підтверджена.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Окрім того, внаслідок продовження операцій на лівому березі Херсонської області ЗСУ також мали успіх у райони Кринок. Російські пропагандисти змушені були визнати, що ЗСУ тримають в цьому районі високий темп операцій та визнали просування українців біля н/п Кринки. Також рф нарешті визнала втрату позицій на острові Великий Потьомкін на південний захід від Херсона – який українці, за даними аналітиків, контролюють вже доволі давно.

Ситуація на Херсонському напрямку

Російські терористи досягли успіхів на заході та півдні від Бахмута. У Мережі з'явилися геолоковані кадри, які підтверджують просування терористів на північ від Хромового та на північ і південний схід від Богданівки.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська ввели в бій у напрямку Часів Яр додаткову живу силу, у тому числі елементи 200-ї мотострілецької бригади та невказані підрозділи ВДВ", – сказано у повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Окрім того, біля Авдіївки російські терористи досягли підтверджених успіхів під час спроб просунутися уперед. Геолоковані кадри підтверджують, що російські війська просунулися на схід від Степового. Заяви російських "воєнкорів" про нібито просування в районі на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та у промзоні Авдіївки не мали підтверджень.

Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що артилерія та авіація росіян активно стріляє по місту попри погодні умови. А неназваний російський пропагандист поскаржився, що Авдіївський напрямок – це "полегшена версія Бахмутської м'ясорубки", оскільки командування рф застосовує тактику масованих піхотних лобових атак українських укріпрайонів у Авдіївці. Інший російський пропагандист визнав, що українські війська мали успіх біля Степового.

"Пов'язаний із Кремлем російський блогер заявив, що українські сили просунулися у невказаних лісових масивах біля Степового", – сказано у повідомленні.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Марїнка, відзначають аналітики, фактично втрачена: геолоковані кадри показують групку російських терористів, які встановлюють прапор на південно-західній околиці Мар'їнки. Деякі російські пропагандисти заявили, що українські війська відійшли від населеного пункта на захід. Водночас інші "воєнкори" кажуть, що ЗСУ контролює кілька будівель на західній околиці міста.

Український Генеральний штаб не підтверджує цієї інформації. У зведенні ГШ ЗСУ сказано, що за добу в районі Мар'їнки та Перемоги було відбито 14 атак російських терористів.

Ситуація біля Мар'їнки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Інституті вивчення війни (ISW) дали відповідь, чому російські окупанти так активізувалися на фронті останнім часом і який "подарунок для путіна" вони мають зробити.

Російські окупанти мають дедлайн із захоплення Авдіївки. До цієї дати вони поспішають досягти хоч якихось успіхів.

Маніакальне бажання російських терористів за всяку ціну оточити Авдіївку – це наслідок того, що вони встановили собі за мету. А хочуть вони захопити в полон велику кількість українських військових та набрати у якості трофеїв західну техніку.