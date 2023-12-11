"Це дестабілізує": нардеп заявила, що ОП лізе у справи військових

Звільнення Хоренка досі викликає багато питань

Раптове звільнення командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка є втручанням Офісу президента у справи армії. Це дестабілізуючий фактор.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Так, відповідаючи на запитання про те, як ОП втручається у справи армії, про що вона публічно заявляла раніше, нардеп навела приклад відставки командувача ССО.

За її словами, це було зроблено за спиною головнокомандувача.

"Маю припущення, що і за спиною міністра оборони. Більше того, вважаю, що це була підстава президента зі сторони Романа Машовця — заступника Офісу президента за напрямком безпеки та оборони.

Досі нема жодних пояснень з чим було пов’язане таке рішення. Відповідно, у мене постає запитання: а яка роль заступника керівника Офісу президента в управлінні військами? Без підписів і відповідальності, звісно, дуже зручно. І підіграв він такою історією росіянам дуже влучно", — сказала вона.

Детальніше про те, чи розуміють у парламенті всю небезпеку повернення політичної боротьби, як відбувається комунікація нардепів з військовим керівництвом, як зміниться мобілізація, і де "план задуму" на 2024 рік, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Бобровській "Телеграфу" під назвою " Маємо провал з мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей військкомами, "недоторканний" Київ та хабарі за відстрочку ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ССО опублікували послання від звільненого генерала Хоренка.