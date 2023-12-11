"Это дестабилизирует": нардеп заявила, что ОП лезет в дела военных

Увольнение Хоренко до сих пор вызывает много вопросов

Внезапное увольнение командующего Сил специальных операций Виктора Хоренко является вмешательством Офиса президента в дела армии. Это является дестабилизирующим фактором.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская. Так, отвечая на вопрос о том, как ОП вмешивается в дела армии, о чем она публично заявляла ранее, нардеп привела в пример отставку командующего ССО.

По её словам, это было сделано за спиной главнокомандующего.

"Есть предположение, что и за спиной министра обороны. Более того, считаю, что это была подстава президента со стороны Романа Машовца – заместителя Офиса президента по направлению безопасности и обороны.

До сих пор нет никаких объяснений, с чем было связано такое решение. Соответственно, у меня возникает вопрос: а какова роль заместителя руководителя Офиса президента в управлении войсками? Без подписей и ответственности, конечно, очень удобно. И подыграл он такой историей россиянам очень точно", — сказала она.

Более подробно о том, понимают ли в парламенте всю опасность возвращения политической борьбы, как происходит коммуникация нардепов с военным руководством, как изменится мобилизация, и где "план замысла" на 2024 год, вы можете прочитать в полной версии интервью Бобровской "Телеграфу" под названием "Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военкомами, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку".

Ранее мы писали о том, что ССО опубликовали послание от уволенного генерала Хоренко.