Хто вбив Киву? У СБУ офіційно прояснили ситуацію

Долю Киви обіцяють усім окупантам та їх посібникам

Служба безпеки України офіційно підтвердила свою причетність до ліквідації зрадника Іллі Киви на території Росії. Там це зробили не прямо, але очевидно.

Про це йдеться у Telegram-каналі СБУ. Пост спецслужби є офіційною відповіддю на численні запити ЗМІ щодо знищення Киви. У ньому наголошується, що Служба безпеки проводить дуже багато успішних спецоперацій, у тому числі тих, що несуть заслужене покарання військовим злочинцям та ворогам України.

У якості відповіді СБУ навело слова свого голови Василя Малюка, який раніше заявляв: "Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їхнім посібникам".

"Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилися фото та відео з місця ліквідації Іллі Киви.