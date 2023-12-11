Кто убил Киву? В СБУ официально прояснили ситуацию

Судьбу Кивы обещают всем оккупантам и их пособникам

Служба безопасности Украины официально подтвердила свою причастность к ликвидации предателя Ильи Кивы на территории России. Там сделали это не прямо, но очевидно.

Об этом говорится в Telegram-канале СБУ. Пост спецслужбы является официальным ответом на многочисленные запросы СМИ по поводу уничтожения Кивы. В нем отмечается, что Служба безопасности проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины.

В качестве ответа СБУ привело слова своего главы Василия Малюка, который ранее заявлял: "Смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам".

"Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились фото и видео с места ликвидации Ильи Кивы.