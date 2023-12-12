Найкращий подарунок на весілля: українців просять придбати дрон для захисника

Військовослужбовець каже, що донати на безпілотник будуть найкращим подарунком на весілля

Аеророзвідка 67 бригади, яка зараз виконує бойові завдання на Донеччині, просить українців допомогти у придбанні дрону DJI Mavic 3T з тепловізором. Важливим є кожен донат, навіть найменший.

Збір на дрон організував доброволець із Києва Володимир. Він стверджує, що такий безпілотник допоможе зберегти життя бійцям його підрозділу.

Донати від українців стануть найкращим подарунком на весілля, адже військовий збирається одружитися наприкінці грудня. Загалом треба зібрати 205 тисяч гривень. Захиснику поки що вдалося зібрати понад 66 тис. грн.

Прискорити збір може кожен із нас. Підтримайте його зручним донатом та поділіться посиланням зі своїми рідними та близькими. Пам’ятайте, що маленьких донатів немає і кожна гривня має значення.

Підтримати збір для 67 бригади можна двома шляхами: зробити платіж за номером картки або задонатити на банку Monobank.

Номер картки: 5375 4112 1251 0049

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/7eNNyxJPxx

Раніше "Телеграф" писав про збір для сотні "Білі демони" батальйону "Карпатська Січ". Бійцям, які виконують завдання на Луганщині, теж потрібен DJI Mavik 3 з тепловізором. Їм уже вдалося зібрати понад половину від потрібної суми.