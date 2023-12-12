Казначей Лаври з фальшивими "батюшками" намагалися втекти до Молдови: подробиці та фото

Прогулянка озером обійшлася невдалим втікачам у чималу суму

Четверо чоловіків намагалися незаконно втекти через кордон до Молдови, влаштувавши справжній маскарад. Троє з них були у церковному одязі, але двоє "батюшок" виявилися несправжніми. Ряси їм дав діючий клірик УПЦ МП, раніше протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври, який також був у складі четвірки. Вони добре заплатили "перевізникам", але нарвались на шахраїв.

"На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі", — розповіли подробиці інциденту в Держприкордонслужбі України.

Маскарад не допоміг

Прогулянка озером обійшлася втікачам-невдахам у чималу суму. За кожного вони заплатили 4 тисячі доларів, у сумі – 16 тисяч.

"Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити "туристам", що "Україна – не Молдова" і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину держкордону", — з іронією повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше на кордоні України та Румунії прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти від мобілізації. Для цього вони в обхід прикордонних пропускних пунктів вирішили переплисти Тису – причому вирішили зробити це за допомогою дитячого спорядження для плавання.