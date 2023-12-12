Казначей Лавры с фальшивыми "батюшками" пытались сбежать в Молдову: подробности и фото

Прогулка по озеру обошлась неудавшимся беглецам в немалую сумму

Четверо мужчин пытались незаконно сбежать через границу в Молдову, устроив настоящий маскарад. Трое из них были в церковной одежде, но двое "батюшек" оказались ненастоящими. Рясы им дал действующий клирик УПЦ МП, раньше – протоиерей в казначействе Киево-Печерской Лавры, который также был в составе четверки. Они хорошо заплатили "перевозчикам", но нарвались на мошенников.

"На этом маскарад не кончился: дельцы, обещавшие перевести лжестарцев через границу, тоже оказались липовыми. Они покатали "новообращенных" на лодке по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу", — рассказали подробности инцидента в Госпогранслужбе Украины.

Маскарад не помог

Прогулка по озеру обошлась беглецам-неудачникам в немалую сумму. За каждого они заплатили 4 тысячи долларов, в сумме — 16 тысяч.

"Пограничникам Измаильского отряда пришлось объяснить "туристам", что "Украина – не Молдова" и составить протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы", — с иронией сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее на границе Украины и Румынии пограничники задержали двух мужчин, которые планировали скрыться от мобилизации. Для этого они в обход пограничных пропускных пунктов приняли решение переплыть Тису – причем решили сделать это с помощью детского снаряжения для плавания.