В Україні водію готові платити 70 тисяч гривень плюс оригінальний бонус: хто підійде

До обов’язків входитиме доставка продукції

Незважаючи на повномасштабну війну з російськими окупантами, у 2023 році зарплати українців зростають. У багатьох сферах є пропозиції по роботі, зокрема, шукають водія із зарплатою до 70 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець перебуває у Києві та шукає водія з категорією С у міжнародну компанію, яка працює у 17 регіонах України. Вона співпрацює з брендами "Наша Ряба", "Бащинський", "Легко!" та іншими. Звідси бонус — водій безкоштовно отримуватиме по 6,5 кг курячого м’яса на місяць.

Від претендента вимагається досвід роботи експедитором та посвідчення водія з відкритими категоріями С. Компанія забезпечує безкоштовним харчуванням та спецодягом, а при необхідності й гуртожитком. Офіційна заробітна плата за всіма нормами Трудового кодексу України – від 40 до 70 тисяч гривень.

До обов’язків входитиме:

доставка продукції клієнтам компанії

вивантаження продукції згідно з ТТ

догляд за автотранспортом, виконання щоденного огляду авто та ТО та ТР

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні шукають гувернантку/гувернера для семирічної дитини. На місяць платитимуть 30 тисяч гривень і це при тому, що працювати треба двічі на тиждень, здебільшого з 15:00 до 18:00. До претендента є дві вимоги.