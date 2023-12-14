В Украине водителю готовы платить 70 тысяч гривен плюс оригинальный бонус: кто подойдет

В обязанности будет входить доставка продукции

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну с российскими оккупантами, в 2023 году зарплаты украинцев растут. Во многих сферах есть предложения по работе, в частности, ищут водителя с зарплатой до 70 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель находится в Киеве и ищет водителя с категорией С в международную компанию, которая работает в 17 регионах Украины. Она сотрудничает с брендами "Наша Ряба", "Бащинский", "Легко!" и другими. Отсюда бонус — водитель будет бесплатно получать по 6,5 кг куриного мяса в месяц.

От претендента требуется опыт работы экспедитором и водительское удостоверение с открытыми категориями С. Компания обеспечивает бесплатным питанием и спецодеждой, а при необходимости и общежитием. Официальная заработная плата по всем нормам Трудового кодекса Украины — от 40 до 70 тысяч гривен.

В обязанности будет входить:

доставка продукции клиентам компании

выгрузка продукции согласно ТТ

уход за автотранспортом, выполнение ежедневного осмотра авто и ТО и ТР

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ищут гувернантку/гувернера для семилетнего ребенка. В месяц будут платить 30 тысяч гривен и это при том, что работать надо два раза в неделю, в основном с 15:00 до 18:00. К претенденту есть два требования.