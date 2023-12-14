Вимикають світло, воду і не тільки: перед виборами Путіна окупанти посилили репресії над українцями

Армія Росії планує встановити тотальний контроль та залякування над місцевими жителями

Росія значно активізувала репресії на окупованих територіях України у зв’язку з підготовкою до президентських виборів, а також виявлення противників російського поневолення. Людям відмовляють у медичній та соціальній допомозі, позбавляють доступу до електроенергії та водопостачання.

Окупаційні адміністрації створюють жахливі та нестерпні умови для тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, до складу російських карально-репресивних груп окупанти залучили фахівців з аналізу поведінки. Вони проводять обшуки у житлах мешканців окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини.

"При здійсненні так званих "перевірок документів" та обшуків зазначені особи уважно стежать за власникама житла, створюючи додатковий психологічний тиск", — пояснили в ГУР.

Крім цього, армія Росії намагається обрубати всі можливі канали зв’язку та доступу до інформації. Це потрібно для того, щоб залякати та встановити тотальний контроль за місцевими жителями.

Наприклад, українці в окупації мають звертатися до підконтрольних ворога провайдерів, щоб отримати дозвіл та можливість користуватися мобільним інтернетом. Працівники цих компаній вводять на телефони людей невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

Додамо, за інформацією Центру національного спротиву, росіяни завершують формування репресивного апарату на тимчасово окупованих територіях. Ці люди відповідатимуть за судочинство в регіонах, де так звані суди потрібні окупантам, щоб імітувати легалізацію репресій місцевого населення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії визначилися з датою проведення виборів президента. За рішенням Ради Федерації вони відбудуться 17 березня 2024 року.