Не тільки лампочки: українцям порадили, що замінити вдома для зменшення навантаження на мережу

Ефект від лампочок – це базова економія.

Ідея економії на заміні ламп розжарювання в Україні обговорювалась ще до війни. Але почали реалізовувати цей проект лише після ударів Росії по енергосистемі. Однак, чи був від нього ефект?

На це запитання "Телеграфу" відповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Ще до великої війни ексголова "Укренерго" Всеволод Ковальчук говорив, що в Україні налічується близько 6 млн домогосподарств, які мають найнижчий рівень доходів, і заміна ламп на енергоощадні не є для них пріоритетом. Між тим, за його підрахунками, навіть заміна по одній лампочці у цих домогосподарствах дозволила б зекономити 500 мегаватт у пікові години навантажень на енергосистему. Наприклад, 7-ватні лампи у такій кількості коштували б 186 млн гривень, тоді як "Енергоатом", який ще в 2021 році брав аварійну допомогу, заплатив за ці ж 500 мВт за місяць 460 млн гривень.

Тобто, ідея економії на заміні ламп в Україні обговорювалася вже давно. І тоді вже лунали пропозиції забезпечити безкоштовними енергоощадними лампами тих, хто платити за них не може. Але до реалізації дійшло лише після ударів по енергетиці. І, відповідно, загострення дефіциту. Та лише після повномасштабного вторгнення та ударів ворога по українській енергосистемі (що значно поглибило проблему дефіциту едектороенергіі), їх почали реалізувати.

"Економія значна. І для людей, і для держави. Якщо говорити про споживачів, то вони можуть заощадити на електроенергії по 10-20 гривень щомісяця. Це, звісно, не так багато. А от країна економить до гігаватта електроенергії, та це в теорії. Адже українці вмикають не лише лампи.", — зазначив він і додав, що є ще й багато іншої техніки, яка "їсть" електроенергії значно більша за лампочку.

У приклад він навів пральні машини, холодильники та газові кілки.

"Скажімо, холодильник рівня енергоспоживання не "С" або "В", а "А" — це вже інший етап… А на початок цього опалювального сезону багато домогосподарств встановили газові котли, навіть незважаючи на те, що довелося купувати обладнання за 10-15" 000 гривень. Електрокотел тягнути буде багато – до 3 тисяч кВт на місяць", — наголосив він.

Більше про те, як обмін лампочок вплинув на економіку, енергосистему та виробників, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Рятує від блекаутів? Чим закінчився масштабний обмін лампочок і який сюрприз зробили пенсіонерам".