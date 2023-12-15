Не только лампочки: украинцам посоветовали, что заменить дома для уменьшения нагрузки на сеть

Эффект от лампочек — это базовая экономия

Идея экономии на замене ламп накаливания в Украине обсуждался еще до войны. Но начали реализовывать этот проект только после ударов России по энергосистеме. Однако, был ли от него эффект?

На этот вопрос "Телеграфу" ответил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Еще до большой войны экспредседатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук говорил, что в Украине насчитывается около 6 млн домохозяйств, имеющих самый низкий уровень доходов, и замена ламп на энергосберегающие не является для них приоритетом. Между тем, по его подсчетам даже замена по одной лампочке в этих домохозяйствах позволила бы сэкономить 500 мегаватт в пиковые часы нагрузок на энергосистему. Например, 7-ваттные лампы в таком количестве стоили бы 186 млн гривен, тогда как "Энергоатом", еще в 2021 году принимавший аварийную помощь, заплатил за эти же 500 мВт в месяц 460 млн гривен.

То есть идея экономии на замене ламп в Украине обсуждалась уже давно. И тогда уже звучали предложения обеспечить бесплатными энергосберегающими лампами тех, кто платить за них не может. Но до реализации дошло только после ударов по энергетике. И, соответственно, обострение дефицита. Но только после полномасштабного вторжения и ударов врага по украинской энергосистеме (что значительно усугубило проблему дефицита электроэнергии), их начали реализовать.

"Экономия значительна. И для людей, и для государства. Если говорить о потребителях, то они могут сэкономить на электроэнергии по 10-20 гривен ежемесячно. Это, конечно, не так много. А вот страна экономит до гигаватта электроэнергии, и это в теории Ведь украинцы включают не только лампы", — отметил он и добавил, что есть еще и много другой техники, которая "ест" электроэнергии значительно больше лампочки.

В пример он привел стиральные машины, холодильники и газовые колы.

"Скажем, холодильник уровня энергопотребления не "С" или "В", а "А" — это уже другой этап… А к началу этого отопительного сезона многие домохозяйства установили газовые котлы, даже несмотря на то, что пришлось покупать оборудование за 10-15 000 гривен. Электрокотел тянуть будет много – до 3 тысяч кВт в месяц", — подчеркнул он.

Больше о том, как обмен лампочек повлиял на экономику, энергосистему и производителей, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Спасает от блекаутов? Чем закончился масштабный обмен лампочек и какой сюрприз преподнесли пенсионерам".