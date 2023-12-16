В Україні з’являться системи розпізнавання облич: де їх встановлять

У МВС кажуть, що це дозволить посилити заходи безпеки у публічних місцях

Публічні місця в Україні будуть оснащені металодетекторами, а також системами відеоспостереження та розпізнавання облич.

Як розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко під час виступу на Конгресі місцевої влади у Львові, це насамперед торкнеться залізничних та автомобільних вокзалів, аеропортів та торгових центрів.

"Передбачається встановлення металодетекторів та сканерів багажу в публічних місцях, розміщення додаткових загороджень на території вокзалів, технічних засобів оповіщення поліції", — розповів він.

За словами глави МВС, крім того, мають бути розміщені інтелектуальні системи відеоспостереження, які будуть здатні розпізнавати особи, номерні знаки, а також марки та моделі автомобілів.

Клименко додав, що це дозволить забезпечити більш високий рівень безпеки у подібних місцях, а також підвищити розкриття злочинів та прискорити реагування на екстрені ситуації.

Як повідомлялося раніше, в Україні змінили прикордонний режим для громадян. Відтепер цивільним заборонено перебувати на відстані 5 кілометрів від кордону та проводити там якісь дії не маючи відповідного дозволу.